Il messaggio sociale del Milan: "Il calcio è lo sport della gente: appartiene a tutti"

Nella mattinata di oggi il Milan ha voluto lanciare un messaggio sociale sui propri canali social ufficiali. I rossoneri, che sono sempre stati attenti alle tematiche sociali e civili, oggi hanno voluto ribadire l'apertura del calcio e dello sport in generale verso tutte le persone, senza esclusioni o discriminazioni di nessun tipo. Di seguito il messaggiom scritto su X dai rossoneri: "Il calcio è il gioco della gente; è di tutti. Lavoriamo insieme per rendere il nostro sport più aperto a tutti. Oggi, e ogni giorno, dobbiamo tutti opporci a qualsiasi forma di odio".

Football is the people’s game; it belongs to everyone



Let's work together to make our sport more open to everyone. Today, and every day, we all must stand up to any form of hate. #StandUpToAllHate #IDAHOBIT pic.twitter.com/OqQapFoXw1