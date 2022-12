Il miglior undici degli Over30 del Mondiale costa in tutto poco più di 70 milioni di euro

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Mondiale per vecchi? Forse. Perché a deciderlo, di fatto, è stato il 35enne più forte del mondo, Lionel Messi. E nello studio di Transfer Room dedicato agli Over 30, questa è la formazione migliore, per rendimento nell'ultima kermesse in Qatar, coi relativi valori studiati in modo scientifico dal portale.

Portiere Lloris (Tottenham, Francia) 3 milioni

Terzino destro Walker (Manchester City, Inghilterra) 12 milioni

Difensore centrale Lovren (Zenit San Pietroburgo, Croazia) 2 milioni

Difensore centrale Saiss (Besiktas, Marocco) 4 milioni

Terzino sinistro Acuna (Siviglia, Argentina) 10 milioni

Centrocampista centrale Mooy (Celtic Glasgow, Australia) 2,5 milioni

Centrocampista centrale Modric (Real Madrid, Croazia) 1,8 milioni

Centrocampista centrale Griezmann (Atletico Madrid, Francia) 16 milioni

Esterno destro Messi (Paris Saint-Germain, Argentina) 13 milioni

Centravanti Giroud (Milan, Francia) 0,8 milioni

Esterno sinistro (Juventus, Argentina) 6,5 milioni

Totale valore 72 milioni di euro

Come è calcolato il valore

Il valore, spiega nel suo report TR, è calcolato secondo le performance del giocatore, le oscillazioni dei valori di mercato, fattori economici, lo storico del cartellino, la durata del contratto attuale, i fattori oggettivi (età, posizione, caps in Nazionale), la situazione economica del club e il potenziale di vendita e richiesta sul mercato.