Il Milan 2.0 funziona alla grande. Piatek come Re Mida, Paquetà cresce

Cinque gare con la maglia del Milan fra campionato e Coppa Italia, sei reti messe a segno da Piatek. Il pistolero ha avuto un impatto devastante sul Milan, con i tifosi rossoneri che ci hanno messo un attimo a dimenticare Gonzalo Higuain. Certo, non ci voleva molto, visto il girone d'andata del Pipita, ma immaginare questo rendimento, costante, anche in rossonero era davvero difficile. Piatek trasforma in oro tutto ciò che tocca: altro che Robocop, come lo aveva definito Gattuso dopo il suo acquisto a gennaio, il polacco è un vero e proprio Re Mida. Ogni pallone che arriva in area, anche il più innocuo dei cross, diventa un pericolo per le difese avversarie. Chiedere Djimsiti e Berisha, che ancora stanno cercando di capire come abbia fatto Piatek a mandare in rete il cross dalla trequarti di Rodriguez.

Difficilmente un acquisto fatto a gennaio riesce a cambiare volto alla squadra. Il Milan ci è riuscito per due volte, perché oltre ai gol di Piatek, Gattuso ha trovato anche l'estro e la personalità di Paquetà. Il brasiliano, al pari del polacco, è l'arma in più di questa squadra. Uno la mente, l'altro il braccio armato di gol. Scontro diretto vinto con l'Atalanta, una sola lunghezza (momentaneamente) dal terzo posto occupato dall'Inter. Il nuovo Milan funziona alla grande.