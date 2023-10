Il Milan a Genova: i risultati delle ultime 5 trasferte contro il Grifone

Nelle ultime cinque sfide al Ferraris tra Genoa e Milan in Serie A sono ben quattro i successi dei rossoneri, con un solo pareggio. L’ultima vittoria del Grifone in casa contro il Diavolo in Serie A risale al 3-0 con Juric in panchina del 25 ottobre 2016 (reti di Ninkovic, autogol di Kucka e Pavoletti).