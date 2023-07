Il Milan a Las Vegas contro il Barcellona, Pulisic saluta LA: "Grazie"

vedi letture

Christian Pulisic è la star della tournée rossonera in America: ovunque i rossoneri arrivano, l'attaccante statunitense è idolatrato dai suoi connazionali. Per questo il nuovo numero 11 del Milan ci ha tenuto a ringraziare Los Angeles per l'ospitalità di questi giorni, con la delegazione rossonera che il 31 luglio si sposterà verso Las Vegas dove si giocherà l'ultima amichevole a stelle e strisce contro il Barcellona. Pulisic ha pubblicato un paio di foto della partita con la Juventus e ha scritto: "Grazie LA".