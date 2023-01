Il Milan a Lecce per il riscatto: le probabili scelte di Baroni e Pioli

MilanNews.it

© foto di Giacomo Morini

Il Milan questo pomeriggio scenderà in campo contro il Lecce al Via del Mare, alle ore 18. Un'occasione per i rossoneri di ripartire dopo la dura settimana vissuta tra la Roma in campionato e l'eliminazione per mano del Torino in Coppa Italia. Queste le probabili scelte di Baroni e Pioli a poche ore dal calcio di inizio, con i rossoneri che hanno qualche ballottaggio come quello Vranckx-Pobega, Diaz-De Ketelaere e Saelemaekers-Messias:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Vranckx, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud