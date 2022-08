Il Milan a Sinner dopo la vittoria a Umag: "Congratulazioni Jannik, avanti così"

Il Milan, tramite i suoi canali social, sì è congratulato con il celebre tennista e tifoso rossonero Jannik Sinner che ieri sera ha vinto l'Open di Croazia a Umag. Su Twitter il club rossonero ha ricondiviso il post del giovane talento italiano e ha scritto: "Congratulazioni a Jannik per aver vinto l'Open di Croazia. Continua così".

Congratulations to Sinner on winning the Croatia Open

Keep it up



