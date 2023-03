Il Milan accelera sul campo e fuori. La team mentality di Cardinale punto di forza

È stato lo stesso numero uno di RedBird a ribadirlo presso l'evento “The Business of Football Summit” organizzato dal Financial Times al quale era invitato come ospite: "Stiamo valutando diversi siti per costruire il nuovo stadio, inclusa un’area vicino San Siro, per capire cos’è possibile fare. Per tornare al top c’è bisogno delle infrastrutture. Voglio dare ai nostri tifosi un prodotto al top". La zona a cui si riferisce Cardinale è quella de La Maura, situata ad un kilometro circa dall'attuale San Siro e a pochi passi dalla M1 Uruguay: il Milan, tramite un complicato processo, sta valutando come acquistarla per poi costruirci il nuovo stadio, l'area del settore giovanile e del femminile e la sede del Club.È chiaro che il nuovo stadio sia volano per essere al top, ma ciò non vuol dire che il Milan di RedBird non voglia vincere subito. Anzi, Gerry Cardinale, sempre presso l'evento del Financial Times, è stato piuttosto chiaro sul 'come' si può continuare a vincere: "Continuità con Elliott, che ora possiamo portare al prossimo livello. Dobbiamo portare una team mentality. Sono al telefono ogni giorno con il mio managing team, mi sveglio con questo pensiero e mi addormento con questo pensiero. Farmi vedere non cambia, il mio compito è portare le risorse per competere. Nessuno è più competitivo di me, vorrei vincere Scudetto e Champions ogni anno, ma non possiamo controllare tutto ed è uno sforzo di gruppo, non solo mio". Il Milan ha le idee chiare: sul campo e fuori dal campo. "È una grande opportunità per fare quello che sappiamo fare": parola di Cardinale.