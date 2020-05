Il Milan aderisce alla giornata internazionale dei bambini scomparsi

Tra le attività principali della settimana, il Milan, il 25 maggio, aderisce alla giornata mondiale dei bambini scomparsi. Il Club rossonero si è unito a numerosi Club Europei per sostenere l'International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC) in un'iniziativa volta ad aiutare i bambini scomparsi, affinché possano tornare a casa e ai loro affetti. La data è il prossimo 25 maggio, Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, in cui l'obiettivo comune è sensibilizzare il mondo intero su questo triste fenomeno affinchè governi, comunità e istituzioni si uniscano per debellarlo.