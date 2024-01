Il Milan al Castellani per sfidare la malinconia di San Siro: il ruolino in trasferta

Il Milan oggi scenderà in campo a Empoli per sfidare se stesso e i suoi limiti emersi nell'arco della prima parte di stagione. Dunque serve una prestazione costante che dia ai rossoneri continuità di risultati: dopo aver vinto contro il Sassuolo, altri tre punti consoliderebbero il terzo posto dopo le frenate di Bologna e Fiorentina.

In tutto questo il Milan affronta anche la malinconia di San Siro. I rossoneri non vincono in trasferta da tre mesi esatti. L'ultima vittoria esterna risale al 7 ottobre 2023: il Diavolo vinse una partita un po' folle all'ultimo secondo contro il Genoa al Ferraris, guadagnandosi anche la vetta della classifica solitaria. Al ritorno dalla sosta però, i rossoneri si sono infilati in un tunnel. Tutte le trasferte dal 7 ottobre a oggi:

07/10, Genoa-Milan 0-1 (ultima vittoria esterna)

29/10, Napoli-Milan 2-2

11/11, Lecce-Milan 2-2

09/12, Atalanta-Milan 3-2

22/12, Salernitana-Milan 2-2