Il Milan al lavoro verso il Genoa: previsto un allenamento al mattino

Il Milan tornerà in campo domenica sera alle 20.45, contro il Genoa: gara importante ma soprattutto inserita nei festeggiamenti del 125° anniversario del club. Oggi i rossoneri si ritroveranno agli ordini di Paulo Fonseca a Milanello per una sessione mattutina di allenamento in vista della gara contro il Grifone.

Questo il report di ieri: "Lavoro di scarico in palestra per gli undici partenti contro la Stella Rossa. Subito in campo il resto della rosa che ha iniziato l'attivazione muscolare con l'ausilio degli ostacoli bassi, poi torelli a tema per finire il riscaldamento. La sessione è proseguita con una serie di esercitazioni sul possesso palla, a seguire il gruppo è stato impegnato in una serie di sfide 2vs2 e 3vs3 prima della consueta partitella su campo ridotto".