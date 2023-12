Il Milan americano caccia il Newcastle saudita dall’Europa

vedi letture

La geopolitica è un argomento che si intreccia spesso col calcio, e così stasera abbiamo visto che il Milan statunitense di RedBird ha eliminato dall’Europa il Newcastle saudita di Pif.

Certo, Pioli e compagni masticano amaro perché l’avventura europea continuerà in Europa League e non in Champions, ma intanto con la vittoria al St. James’ Park hanno eliminato dalle competizioni UEFA una delle squadre più ricche non solo della Premier League, ma di tutto il mondo. Ennesima dimostrazione di come la capacità di spesa, senza buonsenso e oculatezza, serve a poco.