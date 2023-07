Il Milan arrivato a Los Angeles nella notte italiana. Il video social

Il Milan è sbarcato a Los Angeles nella notte italiana dopo che era partito poco dopo l'ora di pranzo ieri da Milano Malpensa. I rossoneri hanno in programma una tournée sul suolo americano che prevede amichevoli contro Real, Juve e Barcellona. Il Milan, questa mattina, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un reel con lo sbarco dei giocatori rossoneri e di tutta la comitiva in California. Nel corso dei 10 giorni, la delegazione passerà anche per Las Vegas.