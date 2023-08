Il Milan cade contro il Barcellona: rossoneri a secco per la prima volta in preaseason

vedi letture

Il Milan ha perso nella nottata italiana l'ultima amichevole negli Stati Uniti contro il Barcellona. Il risultato finale è di 1-0 in favore dei blaugrana grazie al gol di Ansu Fati. Per la prima volta in questo pre campionato, i rossoneri di Stefano Pioli rimangono a secco senza segnare nemmeno un gol. Il prossimo impegno sarà l'8 agosto contro il Monza, in occasione della prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi.