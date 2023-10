Il Milan cambia la rosa sul sito: Giroud ora fa parte dei portieri

Minuto 104 di Genoa-Milan, risultato ancora fermo sullo 0-1 e i rossoneri rimangono in dieci per l'espulsione di Maignan (che salterà la Juventus). Al posto del francese ci va Giroud in porta, risultato decisivo con una doppia uscita su Gudmunsson. Il Milan, per elogiare la prestazione del "portiere" rossonero, ha modificato la rosa sul sito, inserendo Giroud nella sezione portieri.