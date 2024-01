Il Milan cerca continuità con la continuità di formazione. Squadra che vince non si cambia

vedi letture

La tempesta, a detta di Stefano Pioli, non è ancora passata, anche perché il Milan è sempre e comunque nell'occhio del ciclone dei risultati. In questo periodo, però, i rossoneri stanno sorridendo, anche grazie ai primi rientri dall'infermeria e, soprattutto, alle qiattro vittorie consecutive in campionato contro Sassuolo, Empoli, Roma e Udinese, a cui Giroud e compagni sperano di aggiungerne - per la prima volta in questa stagione - una quinta, stasera, contro il Bologna di Thiago Motta e di Zirkzee. Non due nomi casuali.

"Credo che la squadra stia in un buon momento perché sono arrivate delle vittorie". Ricerca di continuità, chiaramente, magari da sviluppare con la continuità di formazione: "Dobbiamo - ha spiegato Pioli - continuare sul nostri stile di gioco, che è quello di difendere gestendo più la partita; dobbiamo forzare meno giocate: cerchiamo sempre la giocata vincente anche quando non c'è. Credo che non saremo mai una squadra così solida senza palla, ma lo possiamo essere con la palla".Stefano Pioli, dunque, darà continuità alle scelte effettuate contro Roma e Udinese, e pure contro il Bologna sarebbe orientato a inserire la stessa formazione. Per la sfida di San Siro i rossoneri sono dunque attesi con lo stesso undici sceso in campo nell'ultimo turno ad Udine. Maignan in porta, linea a quattro formata da Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo. Reijnders e Adli davanti alla difesa, con Bennacer che salta questa e punta il Frosinone. In attacco spazio ai titolarissimi: Leao, Loftus-Cheek e Pulisic alle spalle di Giroud. Con la consapevolezza che i vari Jovic, Okafor, Musah, Florenzi e tutti gli altri potranno dare una grande mano dalla panchina. Non disponibile Bennacer per infortunio e Chukwueze, impegnato in Coppa d'Africa.