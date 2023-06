Il Milan cerca un centravanti, Costacurta: "Io andrei su Scamacca"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e attuale opinionista televisivo, è intervenuto in collegamento a Sky Sport 24 e ha parlato del mercato del Milan e in particolare di quale attaccante punterebbe se fosse per lui: "Io andrei su Scamacca: potenzialmente, facendolo lavorare, può diventare meglio di Morata anche se a oggi probabilmente non lo è. Ha le potenzialità per superarlo".