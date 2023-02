Il Milan chiude il primo tempo in vantaggio: a segno Messias

MilanNews.it

Il Milan chiude in vantaggio dopo i primi quarantacinque minuti. Decide, per il momento, un mancino chirurgico di Messias dal limite dell'area su cui Di Gregorio non può fare nulla. Buona prestazione da parte dei rossoneri, che hanno diverse occasioni per andare a segno prima con Leao, poi con Brahim Diaz. Da rivedere sicuramente Origi, lontano partente del giocatore dell'andata.