Tutti pazzi per Piatek, dall’Italia all’Australia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, al Milan club di Melbourne hanno deciso di concedere una tessera sconto ai nuovi soci: l’iniziativa si chiama "Piatek Special" e consente di entrare nel gruppo risparmiando il 35percento (35 come i milioni spesi dal Milan per acquistarlo).