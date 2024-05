Il Milan Club Orgoglio Rossonero compie un anno. Il 1° giugno la festa con Filippo Galli

Il Milan Club Orgoglio Rossonero (Trevi) festeggia un anno dalla sua fondazione. L'anniversario sarà celebrato nella giornata di sabato 1° giugno 2024 quando a Trevi si passerà una serata all'insegna del milanismo. Come viene riportato ci sarà ospite una vecchia gloria rossonera come Filippo Galli che presenterà il suo libro "Il mio calcio eretico". Tra gli invitati anche il giornalista Carlo Pellegatti, da sempre vicino alle cose del Milan, e anche il collega Vincenzo Matrone di Sportitalia. Di seguito il programma dell'evento e la locandina in foto.

Ore 17.30 - Chiesa di S. Francesco di Trevi

Saluti istituzionali

Presentazione libro Filippo Galli

Incontro con squadre giovanili della zona

Incontro con Pellegatti

Incontro con Matrone

Ore 19 - Chiostro del complesso museale S. Francesco di Trevi

Momento conviviale