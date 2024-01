Il Milan con forza contro il razzismo: il manifesto del Club e i punti salienti

#WeRespAct è il programma che concretizza la visione a lungo termine del Club, da sempre impegnato nella condivisone dei valori positivi dello sport, per mitigare ogni forma di pregiudizio e discriminazione.

Il calcio possiede la capacita unica di raggiungere una delle comunita piu ampie, globalmente e socialmente diverse nel mondo dello sport, svolgendo un ruolo fondamentale nel supportare il progresso e guidare con l'esempio.

AC Milan, essendo un'istituzione sociale e culturale globale, riconosce il suo importante ruolo nella societa. Il Club abbraccia con orgoglio la responsabilita di avere un impatto sociale positivo sulla comunita e sul mondo del calcio.

L'ambizione dell'AC Milan e plasmare un futuro con una base valoriale solida, stabilendo un ambiente piu equo e inclusivo basato sui nobili principi dello sport. Coinvolgere i giovani nel percorso dei valori dell'AC Milan e un aspetto cruciale.

Il Club condanna fermamente il razzismo e la discriminazione, dimostrando un impegno di lunga data nel contrastare tutte le forme di pregiudizio.

La visione a lungo termine del Club su Equita, Diversita e Inclusione e articolata in RespACT, il Manifesto per EDI dell'AC Milan. Questo programma completo comprende iniziative concrete, sottolineando l'impegno del Club nel condividere i valori positivi dello sport e mitigare tutte le forme di pregiudizio e discriminazione.

Il Manifesto mira a stimolare e ispirare tutte le componenti del mondo del calcio, soprattutto la nuova generazione di tifosi, promuovendo la cultura e la consapevolezza sociali, per un'industria che intende diventare sempre piu inclusiva, aperta e responsabile.

Il Manifesto fa parte della piu ampia strategia di responsabilita sociale d'impresa del Club, riportata nel suo Rapporto di sostenibilita annuale, che evidenzia anche il lavoro di sostegno alla comunita svolto dalla Fondazione Milan, il braccio benefico del Club.

Il Manifesto sfrutta l'enorme potenziale del Club per coinvolgere ed instaurare un collegamento emotivo con sostenitori e vari stakeholder.

“RespAct” funge da concetto ombrello impattante e riconoscibile, comunicando l'impegno del Club nei confronti dei valori di equita, diversita e inclusione. Ispirata alla campagna 'Respect' dell'UEFA, il nome RespAct sottolinea la necessita che le parti interessate a tutti i livelli intraprendano azioni concrete per un cambiamento culturale.

Il Manifesto si concentra su quattro pilastri: Consapevolezza, Educazione, Prevenzione e Collaborazione. Questi pilastri costituiscono un piano a lungo termine per promuovere la collaborazione tra i principali gruppi interessati, comprese le istituzioni calcistiche, i club e i tifosi. Attraverso azioni concrete, il Manifesto mira a sensibilizzare sulle problematiche nel calcio, analizzarle e affrontarle, guidando infine il cambiamento in nome dell'inclusivita e della tolleranza.

Punti salienti dei quattro pilastri:

Sensibilizzazione: AC Milan sfruttera la sua piattaforma globale e la forza del suo marchio per mettere in luce le questioni sociali e promuovere importanti conversazioni su temi come il razzismo, la diversita e la tutela dei diritti delle minoranze (ad esempio religione, genere, etnia)

Iniziative ad esempio:

La firma del "Manifesto della comunicazione non ostile nello sport" daparte dell'Associazione Parole O_Stili, che svolge un'importante iniziativa di sensibilizzazione contro parole ostili, discorsi d'odio e intolleranza online dal 2017, per promuovere l'uso corretto del linguaggio su piattaforme digitali. (primo Club in Italia)

"Champions of Equity" e stata una campagna volta a presentare storie di atleti e personalita sportive che hanno dato un contributo significativo alla promozione di equita e inclusione a livello internazionale

"Derby against racism": un'iniziativa globale di alto profilo che ha avuto luogo nella partita AC Milan-Inter nel 2020, mirata a sensibilizzare sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione e pregiudizio nel calcio

Redazione e pubblicazione di linee guida contro il razzismo sul sito ufficiale - https://www.acmilan.com/en/club/the-club/anti-racism-guidelines

Educazione: solo attraverso la condivisione di conoscenze i giovani saranno in grado di comprendere le problematiche della nostra societa e ricevere gli strumenti per affrontarle. Dobbiamo creare un ambiente che favorisca una cultura di inclusivita e valori condivisi

Iniziative ad esempio:

• Il programma "Tutti i Colori dello Sport", che mira a sostenere coloro nel

sistema scolastico nel loro percorso di consapevolezza sulla tolleranza e l'inclusivita tramite incontri basati sui valori con i giocatori del Milan,

focalizzandosi sulla multicuturalita e diversita che caratterizzano uno spogliatoio moderno del calcio. L'iniziativa coinvolge oltre 2.000 studenti ogni anno e presenta esperti, giocatori del Milan, ex calciatori e dirigenti di alto livello

• Workshop e incontri tra esperti e il settore giovanile sulla corretta e inclusiva utilizzazione del linguaggio sui social media e spazi digitali (in collaborazione con Parole O_Stili)

Prevenzione: AC Milan ha sempre investito in strategie, strumenti e tecnologie per supportare l'identificazione e la prevenzione di atti, comportamenti e condotte violenti, illegali e discriminatori, sia nei propri luoghi che nell'ambiente digitale Iniziative ad esempio:

Politica digitale antidiscriminazione. La lotta contro l’hate speech sui canali digitali del Club e un'area di particolare attenzione, con la creazione di una politica antidiscriminazione dedicata alla moderazione dei suoi spazi digitali. L'AC Milan individua i contenuti discriminatori legati agli account social del Club e delle sue persone grazie alla collaborazione con Areto, un'azienda di sicurezza informatica, e agisce su di essi, rendendo i suoi spazi digitali sicuri e inclusivi per tutti. Grazie a questo impegno continuo, il numero di casi di contenuti inappropriati nell'ambiente digitale del Club e diminuito, rendendo i suoi spazi digitali piu sicuri e inclusivi per tutti

Dati sulle prime dieci giornate del campionato di Serie A in corso: quasi mezzo milione di commenti su Instagram, Facebook e YouTube. Tra le categorie di commenti piu moderati, ci sono: 33% di disabilita, 23% di omofobia (un picco significativo e avvenuto durante Milan-Hellas Verona, una partita vinta 1-0, in cui e stata introdotta la nostra terza maglia), 18% di razzismo, 17% di sessismo. Oltre a queste categorie, monitoriamo e moderiamo commenti transfobici e minacce fisiche

Il Club collabora efficacemente con le istituzioni, la polizia e gli arbitri per identificare e sanzionare eventuali tifosi colpevoli di comportamenti intolleranti all'interno dell'ambiente dello stadio. AC Milan, insieme alle istituzioni calcistiche e governative, si impegna a effettuare una revisione completa dei protocolli esistenti, con l'obiettivo di implementare un quadro piu forte ed efficace all'inizio della stagione 21 / 22. Inoltre, il Club ha l'obiettivo dichiarato che il Nuovo Stadio sia il luogo piu inclusivo nel calcio, con tecnologie, spazi e processi dedicati all'identificazione e alla prevenzione di atti violenti o discriminatori e con un focus sull'inclusivita, la sicurezza e la protezione per tutti i tifosi

Collaborazione: il mondo del calcio puo evolvere solo attraverso un processo di azione comune, condivisa e sistematica. AC Milan ha sempre collaborato con le parti interessate a tutti i livelli, guidando iniziative e azioni concrete per stimolare il cambiamento

Iniziative ad esempio:

Una lettera aperta dal titolo "Together Against Racism", redatta dall'AC Milan e

firmata da tutti i club della Serie A, nel novembre 2019. Il Club mira a occupare una posizione di leadership nel suo gruppo di pari e continua sia a fare pressioni che a sostenere le istituzioni per guidare un cambiamento positivo su questioni di equita, diversita e inclusione

Un workshop sul razzismo organizzato a Casa Milan nel 2019 insieme a FIGC, Serie A, vari club ed esperti internazionali

Costante lavoro collaborativo e dialogo con tutti gli organismi istituzionali, sia a livello internazionale che locale, per plasmare il gioco e le sue regole al fine di creare un ambiente migliore e piu inclusivo