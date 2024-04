Il Milan con Lecce e Sassuolo deve fare l’en plein: l’obiettivo è non far vincere lo scudetto all'Inter nel derby

Tra le formazioni che scenderanno in campo in questo sabato c'è anche il Milan, che oggi pomeriggio alle 15 ospiterà il Lecce nel trentunesimo turno di Serie A. I rossoneri punteranno alla quinta vittoria di fila in campionato, utile per blindare il secondo posto e non solo. L'edizione odierna de Il Corriere della Sera però ha messo la volontà del Diavolo, che vorrà fare l'en plein considerando anche il prossimo impegno in casa del Sassuolo.

Il Milan, dopo i quarti di finale d'andata di Europa League previsti giovedì a San Siro contro la Roma, sarà ospite del Sassuolo nel trentaduesimo turno. Anche in questo caso l'obiettivo sarà quello di vincere, per arrivare al derby contro l'Inter nella miglior condizione possibile e provare a rimandare la festa Scudetto dei nerazzurri. La formazione di Simone Inzaghi, infatti, potrebbe vincere il campionato proprio lunedì 22 aprile nel derby contro il Milan.