Il Milan conferma Giampaolo, ma si aspetta passi avanti con la Fiorentina

Un buon primo tempo contro il Torino ha dimostrato che un passo in avanti il Milan l’ha compiuto. Rispetto alle precedenti 4 partite i rossoneri hanno cominciato a giocare discretamente e questo è stato il vero segnale colto dal club dopo il ko a Torino. Il Milan si sta sforzando di trovare aspetti postivi in questo avvio di stagione dove la squadra ha già perso 3 partite su 5, ma d’altronde era prevedibile che il gruppo avrebbe avuto difficoltà in questo primo mese. Per il calcio che vuole offrire Giampaolo c’è bisogno di tempo e il segnale positivo è arrivato contro il Torino, seppur solamente per un tempo. Il club non vuole mettere l’allenatore sulla graticola, ma è anche consapevole che non si può gettare alle ortiche un’altra stagione. Così Giampaolo al momento non rischia il posto, ma contro la Fiorentina ci si aspetta un ulteriore passo in avanti, mostrando bel gioco e finalmente tornare alla vittoria. Il campionato è ancora lungo e può succedere di tutto ma è giusto che il Milan comincia a macinare punti e lo faccia con un’identità ben precisa.

Ieri sono arrivate anche le parole sui social di due protagonisti dell’attacco come Piatek e Leao. Il pistolero ha scritto: “’I momenti negativi fanno parte del calcio', come ha detto Sheva! 'I periodi favorevoli vanno e vengono' - ha ragione. Noi ora dobbiamo avere fiducia in noi stessi, credere in noi stessi. A testa alta e Forza Milan". Gli fa eco il giovane portoghese: “Vediamo cosa dobbiamo migliorare per tornare a vincere. Grazie al supporto dei nostri sostenitori". I rossoneri domani sera sono impegnati a San Siro contro l’ex Montella, che ha tutta l’intenzione di riprendersi una rivincita dopo l’esonero due anni fa. Giampaolo dovrà essere bravo a ottenere subito una reazione dai suoi ragazzi, perché in caso contrario la situazione precipiterebbe ulteriormente.