Il Milan deve ora pensare al campionato: oggi allenamento a Milanello

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta e l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan non può far altro che gettare tutte le sue attenzioni sul campionato. A Milanello, nello specifico, lo si comincerà a fare già da oggi con un allenamento in vista della sfida di domenica sera contro la Roma: prevista una seduta di scarico per chi ha giocato ieri, classica per il resto del gruppo.

Il tabellino

MILAN - ATALANTA 1-2

Marcatori: 45’ Leao, 46’, 59’ Koopmeiners

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (61’ Simic), Gabbia (40’ Kjaer), Hernández, Jiménez (61’ Terracciano); Loftus-Cheek (73’ Giroud), Reijnders (73’ Adli), Musah; Pulisic, Jović, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi; Romero, Zeroli; Traorè. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (86’ Hien), Djimsiti, Kolašinac; Holm, de Roon (42’ Pasalic), Éderson, Ruggeri (77’ Zappacosta); Mirančuk, Koopmeiners (86’ Muriel); De Ketelaere (77’ Scamacca). A disp.: Musso, Rossi; Bakker, Palomino, Tolói, Zortea; Adopo. All.: Gasperini.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Ammoniti: Theo Hernandez, Leao, Ederson

Espulsi: Gasperini

Recupero: + 5’ pt, + 4’ st