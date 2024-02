Il Milan di carattere la rimonta a Frosinone: Leao festeggia sui social

Per come si era messa la partita il Milan non era poi così tanto sicuro di portare a casa punti dalla sfida del Benito Stirpe contro il Frosinone. Con carattere e determinazione, pero', i ragazzi di Stefano Pioli sono riusciti a cambiare l'inerzia della partita a loro favore ribaltando il risultato che ha permesso loro di portare a casa tre punti fondamentali per consolidare ancora di più il terzo posto in classifica.

A festeggiare la vittoria del Milan sui social non poteva mancare Rafael Leao, che con un post si è complimentato con tutti scrivendo: "ATITUDE DE QUIPA VENCEDORA", che tradotto letterlamente significa "Atteggiamento da squadra vincente".