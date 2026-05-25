Il Milan di Cardinale è un disastro. E i risultati della sua gestione lo confermano

vedi letture

Il Milan di Cardinale, numeri alla mano, è un disastro. C'è bisogno di ripartire, ancora.

Il Milan di Cardinale è un disastro, e i risultati della gestione RedBird lo confermano. Da quando il fondo americano ha acquistato il club rossonero nell'estate del 2023 non si è mai andati oltre il secondo posto, che considerando gli altri piazzamenti in campionato possiamo quasi ritenere un'eccezione.

Dalla stagione 2022/23, infatti, il Milan ha chiuso quinto sul campo (quarto per via della penalizzazione della Juventus), secondo, ottavo, con finale di Coppa Italia persa, e sesto, dopo che per gran parte della stagione si è addirittura sognato lo scudetto. Un dato che deve far riflettere i piani alti, soprattutto Cardinale, che in questi anni si è affidato a gente che ha fatto confusione, per non dire altro, sbagliando per primo ovviamente.