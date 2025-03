"Il Milan di Conceiçao è una squadra strana, funziona solo quando è disperata": il pensiero di Agresti

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha commentato così la vittoria di ieri del Milan sul campo del Lecce. Questo un estratto delle sue parole sull'attuale tecnico rossonero:

"Il Milan di Conceiçao è una squadra strana: funziona solo quando è disperato, o giù di lì. Con il portoghese in panchina i rossoneri hanno vinto nove partite - nove su diciotto - e ben cinque di questi successi, più della metà, li hanno ottenuti in rimonta. Non solo: in due occasioni su cinque hanno recuperato partendo addirittura da due gol di svantaggio, nella finale della Supercoppa contro l'Inter e ieri a Lecce.

Hanno invece recuperato solo - si fa per dire - un gol nella semifinale di Riad contro la Juve e in campionato a Como e contro il Parma. Insomma: attenti a prendere a schiaffi Conceiçao e il suo Milan, la reazione potrebbe essere terribile. Ma siamo sicuri che queste continue rimonte, per quanto riuscite, abbiano solo aspetti positivi? Non proprio. Certo, indicano che nelle difficoltà i rossoneri si esaltano, hanno capacità di reazione, non mollano. Ma come è possibile che vadano così spesso in svantaggio? Con Conceiçao è successo dieci volte su diciotto. È solo una questione di testa, di concentrazione, di approccio sbagliato oppure ci sono anche altri motivi, ad esempio tattici".