Il Milan di nuovo in rossonero, niente fourth kit x PLEASURES in Europa League: il motivo

Dopo il boom di vendite ed apprezzamenti del kit presentato in collaborazione con Puma ed il noto brand streetwear di Los Angeles PLEASURES, il Milan questa sera in Europa League tornerà a giocare con la classica maglia rossonera. Considerate le risposte avute in fase di vendita, l'impressione è che i tifosi milanisti avrebbero gradito vedere i loro beniamini in campo nuovamente con la quarta maglia dopo domenica, ma ci sarebbero delle stringenti norme UEFA che lo impedirebbero.

Il fourth kit del Milan non sarebbe infatti conforme a queste ai sensi del comma 9 dell'articolo 8 che cita testualmente: "La scelta del pattern è illimitata con le seguenti eccezioni (da valutare a sola discrezione dell’amministrazione UEFA): Il pattern deve essere non pittorico, ad esempio non deve contenere immagini, illustrazioni o altri simboli (qualsiasi motivo che non soddisfi questo requisito sarà considerato un elemento decorativo)".

Considerato il fatto che il pattern della maglia in collaborazione con PLEASURES è ricca di disegni decorativi che ricordano il Duomo, la UEFA avrebbe potuto creare qualche problema come successo ad inizio stagione con la maglia da trasferta del Napoli, al quale non è stato concesso tenere in sfondo l'immagine del Vesuvio. Non solo, il Milan non sarebbe potuto scendere in campo con il fourth kit anche perché non rientrante nelle divise da gara presentate ad inizio stagione alla UEFA per le competizioni europee.