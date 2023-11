Il Milan di Pioli a metà novembre: mai così tanti infortuni muscolari

Gli infortuni muscolari sono i veri grandi protagonisti del Milan in questo avvio di stagione. Tantissimi gli stop di questo tipo patiti dalla rosa rossonera in appena quattro mesi di stagione. Il raffronto, a questo punto della stagione (12 novembre), con le altre annate di Pioli, è impietoso. Quest'anno siamo già a quota 21 stop muscolari: quattro in più dell'anno scorso. Nel dettaglio:

4 infortuni muscolari nel 20/21

11 infortuni muscolari nel 21/22

17 infortuni muscolari nel 22/23

21 infortuni muscolari nel 23/24