Il Milan di Pioli ha sempre segnato contro l'Udinese: la statistica

L’Udinese è l’unica squadra contro cui il Milan, da quando è sotto la guida di Stefano Pioli, ha sempre segnato e subito gol in Serie A (13 gol segnati e 11 subiti in sette precedenti). Statistica positiva solo in parte, dunque, quella fornita dalla Lega Serie A in vista del match di stasera.