Il Milan di Rivera immortale? Lodetti: "Sì, non venivamo mai criticati"

Giovanni Lodetti, ex centrocampista rossonero e compagno di Gianni Rivera, è intervenuto sulle colonne di Tuttosport per parlare di quel Milan in cui giocavano lui e il Golden Boy. Alla domanda se ritenesse quella squadra immortale, Lodetti ha risposto così: "Sì, noi non venivamo mai davvero criticati. I tifosi sapevano che ci sarebbe sempre stata una nostra ripresa. Capivano come noi dessimo sempre tutto in campo"