Il Milan dice no al razzismo. Romagnoli: "Nostri colori devono unire, non dividere"

Milano, 25 gennaio 2019 – Rispetto. Per tutti. Sempre. Alessio Romagnoli scende in campo per dire no a ogni forma di razzismo. Passione e rispetto sono le parole chiave che il Milan, attraverso il suo Capitano, vuole trasmettere ai propri tifosi e a tutto il mondo del calcio.

Il Club rossonero, con un video che verrà diffuso domani mattina a partire dalle ore 9 su tutte le proprie piattaforme social e che sarà proiettato sui maxi schermi di San Siro nel warm up prima di Milan-Napoli, vuole dare un segnale forte e concreto contro le discriminazioni, sia in campo che fuori.

“I colori del Milan esprimono passione, agonismo e rispetto degli avversari. I nostri colori devono unire, non dividere.

E allora, questa sera a San Siro tutti uniti per il Milan. Ma, ogni giorno la partita da vincere, tutti insieme, è contro il razzismo. Rispetto. Per tutti. Sempre”, questo il messaggio di Alessio Romagnoli e di tutto il Milan.