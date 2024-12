Il Milan domani in campo per un allenamento al mattino

Quest'oggi il Milan è subito tornato sul prato di Milanello per cominciare a preparare il prossimo impegno che è previsto per venerdì sera allo stadio Marcantonio Bentegodi in casa dell'Hellas Verona, trasferta mai banale. I rossoneri scenderanno ad allenarsi al centro sportivo, ovviamente, anche domani per una sessione mattutina agli ordini di Paulo Fonseca.

Il report dell'allenamento odierno: "Lavoro di scarico in palestra per chi ha giocato dall'inizio Milan-Genoa; in campo gli altri componenti della rosa che hanno iniziato con l'attivazione muscolare, seguita da alcuni torelli a tema. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso, a seguire lavoro attacco vs difesa prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna".