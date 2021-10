Il Milan è fra le 6 squadre dei top 5 campionati europei a non aver ancora perso in patria

Come riporta anche il portale Transfermarkt, il Milan è fra le 6 squadre a non aver ancora perso in questa stagione in campionato. Dopo 7 partite, oltre al Diavolo, sono ancora imbattute il Napoli, l’Inter, il Liverpool, il Friburgo e il Villarreal. I rossoneri in queste 7 partite hanno ottenuto 19 punti (6 vittorie e un pareggio). Meglio ha fatto solo il Napoli che di punti ne ha fatti 21 vincendole tutte. Il dato è riferito ai top 5 campionato in Europa.