Il Milan e gli auguri ad Altafini: "Un grande cannoniere"

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha augurato un felice compleanno a José Altafini, ex attaccante rossonero che oggi ha compiuto 81 anni: "Due scudetti e una Coppa dei Campioni in bacheca. Oggi José Altafini 81 spegne candeline. Tanti auguri ad un grande cannoniere!".<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">️ Today, a very special Milanista turns 81. José Altafini, the club’s fourth top goalscorer ever. 161 birthday wishes on this special day! <br><br>️ Due scudetti e una Coppa dei Campioni in bacheca. Oggi José Altafini spegne 8⃣1⃣ candeline. Tanti auguri ad un grande cannoniere! <a href="https://t.co/pg2nUOj0wf">pic.twitter.com/pg2nUOj0wf</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1153981248949358593?ref_src=twsrc%5Etfw">24 luglio 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>