Il Milan e Ibrahimovic non muoiono mai: rimonta al Verona e 2-2 a San Siro

Primo ko in campionato rimandato. Il <strong>Milan</strong> si salva nel finale grazie al solito Ibrahimovic, che trova la rete del 2-2 in pieno recupero. Succede praticamente di tutto a <em>San Siro</em>, col doppio vantaggio del <strong>Verona</strong> e la rimonta nella ripresa dopo un calcio di rigore sbagliato: i rossoneri mantengono la prima posizione, ma non allungano su Sassuolo e Napoli. Ottima prova degli uomini di Juric nonostante il pareggio in pieno recupero: dopo la sosta la compagine gialloblù affronterà i neroverdi di De Zerbi.



<b>FORMAZIONI -</b> Stefano Pioli si affida al solito 4-2-3-1 con Ibrahimovic unica punta. In cabina di regia va Bennacer, mentre sulla trequarti si va di fioretto: Saelemaekers, Calhanoglu e Rafael Leao si piazzano a supporto dello svedese. Cambio dell’ultimo minuto in difesa: problema al flessore per Romagnoli, spazio a Gabbia. Il Verona risponde con il marchio di fabbrica, ovvero il 3-4-2-1: Zaccagni e Barak a supporto dell’ex di turno Kalinic.

<b>VERONA SUBITO AVANTI -</b> Buon piglio iniziale da parte del Milan, ma è il Verona a passare in vantaggio: Ceccherini supera tutta la difesa e impatta di testa, la palla sbatte sulla traversa ma finisce a Barak, che da due passi non sbaglia. I rossoneri reagiscono immediatamente, ma al 19’ Zaccagni trova il 2-0: conclusione di prima intenzione deviata da Calabria e palla in porta, con Donnarumma arrabbiatissimo per l’ennesima disattenzione difensiva.

<b>REAZIONE ROSSONERA -</b> Il Milan però non vuole assolutamente mollare la presa sul match. Al 27’ Saelemaekers scappa via sulla destra e mette in mezzo un bel pallone per Kessié, l’ivoriano si inserisce coi tempi giusti e anticipa tutti compreso Silvestri, ingannato dalla deviazione di Magnani. Dopo 3’ Hernandez da due passi si fa ipnotizzare dal numero uno gialloblù, il Milan però non demorde e continua a creare gioco. Il 2-1 raffredda gli animi scaligeri e scalda gli uomini di Pioli: tanto possesso palla nella parte finale del primo tempo e qualche brivido, il Milan c’è e non ha nessuna intenzione di smettere di giocare.

<b>ASSEDIO “INFERNALE” -</b> I padroni di casa iniziano la ripresa con un ritmo totalmente differente, ma la prima occasione del secondo tempo capita ancora agli ospiti. Al 50’ Dimarco si divora il 3-1: piatto di prima intenzione da dentro l’area, palla che esce di pochissimo sopra la traversa. Passano pochi secondi e Calhanoglu trova il gol del 2-2, ma Guida annulla per una posizione irregolare del turco. Al 64’ Silvestri si inventa una parata clamorosa di piede, ancora su Theo Hernandez. Al 66’ Ibrahimovic spreca tutto dal dischetto: palla altissima, si rimane sul 2-1. Lo svedese prova a farsi perdonare dieci minuti più tardi sugli sviluppi di un corner, la palla però impatta sull’incrocio dei pali. In pieno recupero arriva il 2-2 di Calabria, ma c’è un fallo di mano di Ibra. Dopo tanta fatica il numero 11 trova finalmente il gol di testa: 2-2 a San Siro dopo sei minuti di recupero, i rossoneri rimandano il primo ko stagionale. Prima posizione salva, dopo la sosta si penserà al Napoli.