Il Milan e il 4-4-2: con questo modulo i rossoneri devono imparare a coprire di più la mediana

Per uscire dal momento di crisi dopo due sconfitte di fila, ieri sera contro la Sampdoria, Rino Gattuso ha deciso di abbandonare il 4-3-3 e passare al 4-4-2, con Higuain e Cutrone in campo dal primo minuto: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, con questo modulo i rossoneri da una parte guadagnano maggiore forza offensiva, ma dall'altra devono imparare a coprire di più la mediana altrimenti rischiano di subire troppo in fase difensiva.