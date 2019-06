Il Milan e il "Goal of the Day": lo stacco di Bierhoff a Perugia

Nel consueto appuntamento del "Goal of the Day", il Milan ha scelto la rete di Oliver Bierhoff a Perugia del 23 maggio 1999: "Il maestro dei colpi di testa sovrasta tutti per un gol memorabile: danke Oliver Bierhoff ".

🇩🇪 A giant in the air he was: Who better to get you a-head than Oliver Bierhoff?

🇩🇪 Il maestro dei colpi di testa sovrasta tutti per un gol memorabile: danke Oliver Bierhoff pic.twitter.com/zFDjAXmkKt