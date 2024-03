Il Milan e l'obiettivo Europa League, Tomori: "Dobbiamo vincere gara per gara, a cominciare dalla sfida di domani"

Il difensore inglese del Milan, Fikayo Tomori, è intervenuto nel corso della conferza stampa di oggi alla vigilia della sfida in programma domani pomeriggio all'Eden Arena contro lo Slavia Praga. Queste le sue dichiarazioni.

Il Milan ha l'obbligo di vincere l'Europa League: “All’inizio della stagione volevamo vincere tutte le partite. L’obiettivo è arrivare più in alto possibile in campionato. In Europa invece è vincere gara per gara a cominciare dalla sfida di domani, per arrivare più avanti possibile”.