Il Milan è la bestia nera della Roma: i rossoneri non perdono mai a Milano

Il Milan vince e convince contro la Roma al termine di una gara quasi mai messa in discussione: 3-1 il risultato finale grazie alle reti rossonere di Adli, Giroud e Theo Hernandez. I rossoneri blindano quindi il terzo posto in classifica, mettendo pressione alla Juventus e allontanando Fiorentina (+8) e Lazio (+9). I rossoneri vincono ancora in Serie A dopo il passo falso in Coppa Italia contro l'Atalanta. Numeri positivi e dati promettenti dei rossoneri contro la Roma.

Infatti, come riportato da Opta Facts, Il Milan è rimasto imbattuto in 12 delle ultime 13 sfide contro la Roma in Serie A (8V, 4N), trovando sempre la via del gol in questo parziale. Il Milan ha vinto quattro delle ultime sei sfide casalinghe contro la Roma in Serie A (2N), dopo aver subito tre sconfitte di fila in casa contro i giallorossi.