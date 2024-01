Il Milan è la squadra che fa meno passaggi lunghi a partita di tutte in Serie A

Il Milan è la squadra che in Serie A lancia meno di tutte il pallone durante le partite. La formazione di Stefano Pioli è infatti ultima in questa particolare classifica, a dimostrazione di come i rossoneri siano costruiti per tenere il pallino del gioco fra i piedi arrivando con una manovra veloce nell'area avversaria.

Stando infatti ai dati forniti da whoscored, sono al massimo 43 i passaggi lunghi che il Milan fa nell'arco di tutta la partita. Questa statistica è un'ulteriore conferma a quanto detto prima, visto che in Serie A i rossoneri sono quinti in classifica per il numero di passaggi corti a partita (462).