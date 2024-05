Il Milan è la squadra che ha battuto più volte il Cagliari in Serie A. Ultimo ko casalingo dei rossoneri contro i sardi nel 1997

Come riporta il sito della Lega Serie A, il Milan è la squadra che ha battuto più volte il Cagliari in Serie A: per i rossoneri contro i rossoblù 46 vittorie, 27 pareggi e otto sconfitte – in particolare i lombardi hanno vinto sette delle ultime otto sfide contro i sardi, subendo solamente due gol nel parziale.

L’ultima sconfitta casalinga del Milan contro il Cagliari in Serie A risale al giugno 1997 (0-1, rete di Muzzi); da allora, dalla stagione 1998/99, per i rossoneri 17 vittorie e due pareggi contro i sardi per una media punti di 2.79, la più alta nella competizione per una squadra contro una singola avversaria affrontata almeno 15 volte nel periodo.