Il Milan è la squadra con cui Ibrahimovic ha giocato più partita in campionato in carriera

Subentrato a Giroud nel secondo tempo, Ibrahimovic ha provato a dare una scossa tecnica ed emotiva alla squadra per cercare di ribaltare il risultato negativo che stava maturando al Franchi: lo svedese non è riuscito nell'intento, ma il fatto che abbia aumentato il minutaggio a circa 30 minuti può essere un'indicazione positiva per le prossime gare di campionato.

Con l'ingresso di ieri il Milan diventa la squadra con cui Zlatan Ibrahimovic ha giocato più partite in campionato in carriera (123).