Il Milan è la squadra in Serie A con la migliore media punti nelle partite in cui va sotto

Come riferisce SkySport, in Serie A il Milan è la squadra con la migliore media punti nelle partite in cui va sotto: 1,2 punti davanti a Bologna (1), Juventus (1), Napoli (0,91), Genoa (0,84), Roma (0,72) e Cagliari (0,62). L'ultimo successo in rimonta dei rossoneri è arrivato pochi giorni fa a Frosinone dove, sotto 2-1, la squadra di Pioli ha portato poi a casa i tre punti grazie alle reti di Gabbia e Jovic.