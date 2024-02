Il Milan e le informazioni per Broja: possibile tentativo in estate?

In Italia il calciomercato è terminato alle 20 di ieri, e il Milan non ha chiuso altre operazioni in entrata. Secondo quanto riportato da The Athletic, Armando Broja, attaccante del Chelsea, è vicino a trasferirsi in prestito, con il calciatore e i Blues che devono ancora decidere se la sua prossima destinazione sarà il Fulham o il Wolverhampton.

Questa trattativa si lega in qualche modo ai rossoneri perché anche il Diavolo ieri avrebbe chiesto informazioni sul centravanti albanese, senza però procedere per delle ristrettezze finanziarie: possibile che in estate il club italiano possa tornare alla carica.