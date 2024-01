Il Milan e non solo: tutti al fianco di Mike Maignan

Dopo il bruttissimo episodio di ieri a Udine, con i gesti razzisti da parte di alcuni tifosi dell'Udinese nei confronti di Mike Maignan, non solo il Milan (da Pioli ai compagni di squadra) è sceso in campo al fianco del portiere francese: Lega Serie A e FIGC si sono schierati subito insieme al giocatore rossonero, così come il ministro dello Sport Andrea Abodi.

Bello anche il messaggio sui social da parte dell'Inter, così come quello di Kylian Mbappé, compagno di Maignan nella nazionale francese: "Non sarai mai solo Mike Maignan. Siamo tutti con te. Ancora gli stessi problemi e ancora nessuna soluzione. Quando è troppo è troppo ! No al razzismo!". Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport.