Il Milan è obbligato a voltare pagina: ecco le 3 prove da superare

A Milanello hanno deciso di mettere subito una pietra sul derby perso. Serve a poco piangere sul latte versato, perché il campionato non si è chiuso dopo 9 giornate e ci sono tante altre occasioni per recuperare punti. Il concetto che filtra nello spogliatoio è il seguente: “E’ tremendo perdere il derby al 92esimo ma bisogna subito rialzare la testa”. E per fortuna dei rossoneri già domani c’è la possibilità di voltare pagina con una vittoria convincente, perché a San Siro arriva il Betis Siviglia e con un successo la squadra di Gattuso andrebbe a nove punti nel girone di Europa League, ipotecando il passaggio del turno.

Ma subito dopo la sfida contro gli spagnoli, ci saranno altri due test decisivi per il Milan, ovvero il doppio confronto con Samp e Genoa. Se il Milan dovesse vincere entrambi sarebbe matematicamente quinto in classifica, tutto sommato in linea con l’obiettivo stagionale. I rossoneri con sei punti nelle prossime due sfide di campionato sarebbero li a lottare con Lazio e Roma per la quarta piazza, e non tutto sarebbe perduto. Il problema però è capire se il Milan avrà la forza di battere le genovesi, di vincere in casa due match di fila. Gattuso va alla ricerca della continuità ma dovrà cercare di dare qualcosa in più anche lui dal punti di vista della gestione del match. Non solo inculcare una mentalità più coraggiosa e intraprendente, ma dimostrare che i cambi in corsa possono migliorare la gara e non peggiorarla. Il Milan ha tre gare in casa in una settimana e deve vincerle.