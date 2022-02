Il Milan è più forte delle assenze? Sì! E l'ha dimostrato nella grandissima vittoria nel derby

Ancora una volta Mister Pioli ha dovuto fare conto delle assenze. Per l'importante derby di Milano l'allenatore rossonero non ha potuto contare su Zlatan Ibrahimovi e Ante Rebic, il primo indispobile a causa di un'infiammazione e il secondo per un problema alla caviglia. Indisponibilità da aggiungere a quella di Simon Kjaer (stagione finita) e Fikayo Tomori, che ha fatto di tutto per esserci nel derby nonostante l'operazione al menisco di venti giorni fa. Il difensore inglese è riuscito ad andare in panchina, senza entrare in campo.



Milan più forte degli assenti? Sì!

Una vittoria frutto di determinazione e coraggio, contro tutto e tutti, contro i torti arbitrali e i tantissimi infortuni, come affermato dallo stesso allenatore rossonero dopo il successo nel derby: "Mi porto dietro il coraggio dei miei giocatori che non hanno avuto paura di affrontare avversari forse anche superiori. Ribaltare una partita così difficile, forse non nel nostro momento migliore…"