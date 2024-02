Il Milan e quel particolare feeling col 15 febbraio: lo score sorride ai rossoneri

Questa sera in quel di San Siro il Milan inizierà ufficialmente la sua avventura in Europa League a praticamente 3 anni dall'ultima apparizione nella competizione. L'avversario sarà il Rennes, compagine francese in un ottimo momento di forma fisico ma soprattutto mentale. I rossoneri di Francia godono sicuramente di meno pressioni rispetto a quelli di Stefano Pioli, che pero' possono giocare sul fatto che il 15 febbraio è una data che nel corso della storia ha spesso sorriso al Milan.

Stando infatti a quanto riportato da magliarossonera.it, prima di oggi il Milan ha giocato una partita in questa data per ben 21 volte. Come anticipato, lo score in questo giorno sorride ampiamente al diavolo, che ha ottenuto fino ad ora 3 sconfitte, 4 pareggi e ben 14 vittorie, auspicando che oggi ne diventino 15.

L'ultimo precedente risale al 2018, quando proprio in un sedicesimo di finale di Europa League il Milan volò in Bulgaria per affrontare il Ludogorets, che venne superata agilmente con un netto 3 a 0 grazie alle reti di Cutrone, Rodriguez e Borini.