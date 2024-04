Il Milan è tornato a divertirsi, ed i risultati lo confermano. Pioli: "La squadra ha ritrovato entusiasmo"

Presso la sala stampa di Milanello l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha presentato in conferenza la sfida in programma domani pomeriggio alle ore 15 a San Siro contro il Lecce, partita nella quale la formazione rossonera proverà a dare continuità agli ottimi risultati degli ultimi mesi per blindare ulteriormente il secondo posto ed arrivare in fiducia all'andata dei quarti di finale di Europa League contro al Roma.

La squadra dà la sensazione di volersi divertire: "La squadra ha trovato l'entusiasmo che arriva dalle prestazioni, dai risultati e dall'ambiente. Siamo stati molto capaci a giocare con entusiasmo quando abbiamo avuto momenti positivi, per le caratteristiche che abbiamo sia la situazione migliore. Per continuare così devi abbinare qualità, prestazione e risultato".